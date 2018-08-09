В Лесосибирске у бизнесменов изъяли грузовики за нарушения экологических требований

Лесосибирске инспекторы Минэкологии края изъяли два грузовых автомобиля. Сотрудники проводили рейд по выявлению транспортных средств, незаконно перевозящих отходы лесопиления.

«В ходе проверки было выявлено, что у перевозчиков отсутствовала необходимая для транспортировки документация, в том числе паспорта отходов. При перевозке опилок и горбыля водители должны иметь при себе путевые листы, паспорта отходов, протокол биотестирования по определению класса опасности промышленных отходов», — рассказали в Минэкологии.

Добавим, что на прошлой неделе в Лесосибирске за аналогичные нарушения изъяли еще один грузовой автомобиль. Все машины поместили на штрафстоянку на время проведения расследования.