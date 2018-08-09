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В Лесосибирске у бизнесменов изъяли грузовики за нарушения экологических требований
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В Лесосибирске у бизнесменов изъяли грузовики за нарушения экологических требований 

sibnovosti.ru 7 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
В Лесосибирске инспекторы Минэкологии края изъяли два грузовых автомобиля. Сотрудники проводили рейд по выявлению транспортных средств, незаконно перевозящих отходы лесопиления.
«В ходе проверки было выявлено, что у перевозчиков отсутствовала необходимая для транспортировки документация, в том числе паспорта отходов. При перевозке опилок и горбыля водители должны иметь при себе путевые листы, паспорта отходов, протокол биотестирования по определению класса опасности промышленных отходов», — рассказали в Минэкологии.
Добавим, что на прошлой неделе в Лесосибирске за аналогичные нарушения изъяли еще один грузовой автомобиль. Все машины поместили на штрафстоянку на время проведения расследования.
Напомним, в конце июля инспекторы Минэкологии проверили в Красноярске 12 автобусов следующих маршрутов: №№ 26, 36, 11, 32 и 49. Специалисты выявили два случая превышения загрязняющих веществ в отработанных газах. Перевозчиков привлекут к административной ответственности.
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