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На берегу Телецкого озера появилась огромная свалка
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На берегу Телецкого озера появилась огромная свалка 

АиФ — Алтай 7 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Жители алтайского поселка Артыбаша жалуются на свалку, которая с разрешения властей появилась на берегу Телецкого озера.
Полигон, куда свозят не только мусор, но и жидкие бытовые отходы, находится в трех километрах от озера. По словам людей, на территории нет герметичного основания, что может привести к загрязнению почвы и воды. А ведь многие здесь бурят скважины. Помимо прочего мусоровозы, проезжая через все село, оставляют после себя мусор, а местные жители задыхаются от пыли и неприятного запаха.
Отметим, что по этой дороге российские туристы и иностранцы добираются к горе Тилан-Туу и Серебряному источнику.
Сотрудники Росприроднадзора побывали на месте с проверкой. Как оказалось, мусор складировали хаотично, установить же собственника не удалось. Анализ пробы грунта показал, что концентрация загрязняющих веществ в почве превышена. Материалы проверки переданы в прокуратуру.
Между тем власти заявили, что полигон временный. При этом они считают, что если его ликвидировать сейчас, мусор будут вывозить в лес.
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