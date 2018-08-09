На берегу Телецкого озера появилась огромная свалка

Жители алтайского поселка Артыбаша жалуются на свалку, которая с разрешения властей появилась на берегу Телецкого озера.

Полигон, куда свозят не только мусор, но и жидкие бытовые отходы, находится в трех километрах от озера. По словам людей, на территории нет герметичного основания, что может привести к загрязнению почвы и воды. А ведь многие здесь бурят скважины. Помимо прочего мусоровозы, проезжая через все село, оставляют после себя мусор, а местные жители задыхаются от пыли и неприятного запаха.

Отметим, что по этой дороге российские туристы и иностранцы добираются к горе Тилан-Туу и Серебряному источнику.

Сотрудники Росприроднадзора побывали на месте с проверкой. Как оказалось, мусор складировали хаотично, установить же собственника не удалось. Анализ пробы грунта показал, что концентрация загрязняющих веществ в почве превышена. Материалы проверки переданы в прокуратуру

Между тем власти заявили, что полигон временный. При этом они считают, что если его ликвидировать сейчас, мусор будут вывозить в лес.