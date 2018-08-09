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В Красноярске нашли два автобуса, загрязняющие воздух
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В Красноярске нашли два автобуса, загрязняющие воздух 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Два маршрутных автобуса, которые загрязняли воздух, выявили в Красноярске. О результатах проверки транспорта отчитались в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.
Всего специалисты проверили 12 автобусов в Центральном и Железнодорожном районах. Среди них — маршруты №№ 26, 36, 11, 32 и 49. В двух маршрутках содержание загрязняющих веществ в отработанных газах было слишком высоким. Замеры проводили с помощью газоанализатора и дымомера.
«Продолжается планомерная работа по пресечению экологических нарушений. Министерство осуществляет контроль за всеми источниками загрязнения регионального надзора. Транспорт вносит значительный вклад в текущую экологическую ситуацию. Поэтому это направление работы у нас тоже не остается без внимания. Такие рейдовые мероприятия мы будем продолжать до наступления минусовых температур», — отметил исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин.
Рейды проходят во всех районах города два раза в неделю при участии сотрудников управления ГИБДД по Красноярскому краю и прокуратуры.
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