В Красноярске нашли два автобуса, загрязняющие воздух

Два маршрутных автобуса, которые загрязняли воздух, выявили в Красноярске . О результатах проверки транспорта отчитались в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Всего специалисты проверили 12 автобусов в Центральном и Железнодорожном районах. Среди них — маршруты №№ 26, 36, 11, 32 и 49. В двух маршрутках содержание загрязняющих веществ в отработанных газах было слишком высоким. Замеры проводили с помощью газоанализатора и дымомера.

«Продолжается планомерная работа по пресечению экологических нарушений. Министерство осуществляет контроль за всеми источниками загрязнения регионального надзора. Транспорт вносит значительный вклад в текущую экологическую ситуацию. Поэтому это направление работы у нас тоже не остается без внимания. Такие рейдовые мероприятия мы будем продолжать до наступления минусовых температур», — отметил исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин