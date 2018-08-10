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В прокуратуре сообщили об отсутствии угрозы загрязнения для водохранилища на реке Богатой
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В прокуратуре сообщили об отсутствии угрозы загрязнения для водохранилища на реке Богатой 

Дальний Восток 3 часа назад
Фото: Дальний Восток
Загрязнение реки Богатой во Владивостоке не угрожает Богатинскому водохранилищу, так как место загрязнения находится ниже водохранилища по течению. Об этом ТАСС сообщил в пятницу владивостокский природоохранный прокурор Константин Адронович.
Ранее сообщалось, что Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура с участием Росприроднадзора организовала проверку по факту загрязнения реки Богатой, которая окрасилась в белый цвет. Богатая является самой крупной рекой в пределах Владивостока, на ней построено Богатинское водохранилище.
«В четверг мы выезжали на место, провели осмотр, опросили местных жителей. Источник пока не найден, но специалисты отобрали пробы воды, чтобы определить состав загрязняющего вещества. Это даст нам направление, где искать. Для Богатинского водохранилища сейчас опасности нет, так как место загрязнения находится ниже водохранилища по течению», — рассказал Андронович.
Он добавил, что по опросу жителей, ничего подобного раньше не случалось, и пока все похоже на разовый сброс загрязнения. Никакого сильного запаха в районе реки специалисты не уловили.
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