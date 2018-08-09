Экоактивисты станут инспекторами после экзамена

Общественными инспекторами по охране окружающей среды смогут стать экоактивисты, которые успешно сдадут экзамен. О том, как будет проходить процедура, 8 августа «ВМ» рассказали в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Процедура появилась после утверждения специальной Комиссии по организации деятельности общественных инспекторов. Теперь надзор смогут осуществлять активисты, квалификацию которых будут оценивать специалисты. Председателем комиссии станет заместитель руководителя департамента Сергей Мельников

Перед отбором кандидатам необходимо направить в департамент заявление с копией документа, удостоверяющего личность, фотографиями и копией документа об образовании. Комиссия рассмотрит обращение в течение 30 дней, и в случае успеха кандидата пригласят на аттестацию. Сдавшим экзамен экоактивистам присвоят статус общественного инспектора по охране окружающей среды и выдадут удостоверение. Оно будет действовать год.

— Общественные инспекторы будут помогать сотрудникам департамента и Мосприроды в выявлении и фиксации нарушений природоохранного законодательства — вырубке зеленых насаждений, замусоривании территорий, разжигании костров на особо охраняемых природных территориях. Кроме того, они также могут участвовать в работе по экологическому просвещению граждан. Более подробно их деятельность будет прописана в Методических рекомендациях о порядке действия общественных инспекторов, которые в ближайшее время разработают специалисты департамента и Мосприроды, — сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Профильного образования для того, чтобы стать инспектором, не потребуется.

— Конечно, большой плюс, если активист уже имеет опыт деятельности по охране окружающей среды или проходил какое-то дополнительное обучение, это поможет ему наиболее полно ответить на вопросы комиссии, — добавили в пресс-службе ведомства.

Кандидатам будет необходимо ответить на несколько вопросов. Так, экоактивисты должны знать виды и признаки административных правонарушений в области охраны окружающей среды, разбираться в доказательствах и содержании государственных программ по охране объектов животного мира и среды их обитания.

В июне 25 волонтеров уже прошли обучение по программе «Основы экологической безопасности и общественного экологического контроля».

— Активисты смогут получить удостоверение повторно. Для того чтобы его продлить, необходимо подать заявление и дождаться решения комиссии, которая оценит деятельность инспектора за последние 12 месяцев, — добавили в пресс-службе ведомства.