Ещё
Минприроды предлагает компаниям добывать полезные ископаемые из отходов недропользования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минприроды предлагает компаниям добывать полезные ископаемые из отходов недропользования 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минприроды России подготовило и направило на согласование в органы исполнительной власти проект изменений в закон «О недрах», согласно которым недропользователям предлагается извлекать полезные ископаемые из отходов в обмен на нулевой коэффициент платы за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-служба ведомства.
Проектом предлагается заменить понятие «отходы добычи и связанных с ней перерабатывающих производств» на «отходы недропользования» и отнести к ним вскрышные и вмещающие породы, шламы, хвосты обогащения полезных ископаемых и другие отходы от геологического изучения, разведки, добычи и первичной переработки минерального сырья.
Предполагается, что на период действия лицензии недропользователь будет иметь право извлекать полезные ископаемые и компоненты из отходов, образовавшихся в результате выполнения работ, связанных с пользованием недрами, а также использовать их для собственных нужд. В случае, если такие отходы расположены за границами участка недр, эти границы будут изменены.
При этом компании обяжут предоставлять в органы государственной статистики достоверные данные о полезных ископаемых и полезных компонентах, содержащихся в отходах недропользования, а право на добычу или извлечение полезных ископаемых и компонентов из отходов будет определяться только законодательством о недрах. Одновременно в случае повторной добычи полезных ископаемых из отходов в течение срока фактического проведения работ, для компании будет установлен нулевой коэффициент платы за негативное воздействие на окружающую среду.
"Необходимость активизации вовлечения в промышленное использование отходов недропользования обусловлена высокой степенью экологической нагрузки таких отходов на окружающую среду и потенциально ценными потребительскими свойствами содержащихся в них полезных ископаемых и полезных компонентов, не извлеченных на момент первичной добычи и обогащения полезных ископаемых", — отмечается в сообщении.
При этом, по словам главы Роснедр Евгения Киселева, которые также приводятся в сообщении, предлагаемые изменения позволят, с одной стороны, освободить значительные площади от отвалов горных пород и снизить антропогенную нагрузку, а с другой — стимулировать экономический рост через создание высокотехнологичных производств.
ТАСС: последние новости
В Оренбурге зафиксировали превышение нормы сероводорода Собянин заявил, что модернизация московского НПЗ помогла снизить вредные выбросы вдвое В Подмосковье построят 12 новых мусороперерабатывающих комплексов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа суть новых масштабных санкций против РФ42
США поставили РФ жесткие условия20
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева258
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом318
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию27
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил свои гениталии за территории
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение