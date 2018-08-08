Минприроды предлагает компаниям добывать полезные ископаемые из отходов недропользования

МОСКВА , 8 августа. / ТАСС /. Минприроды России подготовило и направило на согласование в органы исполнительной власти проект изменений в закон «О недрах», согласно которым недропользователям предлагается извлекать полезные ископаемые из отходов в обмен на нулевой коэффициент платы за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-служба ведомства.

Проектом предлагается заменить понятие «отходы добычи и связанных с ней перерабатывающих производств» на «отходы недропользования» и отнести к ним вскрышные и вмещающие породы, шламы, хвосты обогащения полезных ископаемых и другие отходы от геологического изучения, разведки, добычи и первичной переработки минерального сырья.

Предполагается, что на период действия лицензии недропользователь будет иметь право извлекать полезные ископаемые и компоненты из отходов, образовавшихся в результате выполнения работ, связанных с пользованием недрами, а также использовать их для собственных нужд. В случае, если такие отходы расположены за границами участка недр, эти границы будут изменены.

При этом компании обяжут предоставлять в органы государственной статистики достоверные данные о полезных ископаемых и полезных компонентах, содержащихся в отходах недропользования, а право на добычу или извлечение полезных ископаемых и компонентов из отходов будет определяться только законодательством о недрах. Одновременно в случае повторной добычи полезных ископаемых из отходов в течение срока фактического проведения работ, для компании будет установлен нулевой коэффициент платы за негативное воздействие на окружающую среду.

"Необходимость активизации вовлечения в промышленное использование отходов недропользования обусловлена высокой степенью экологической нагрузки таких отходов на окружающую среду и потенциально ценными потребительскими свойствами содержащихся в них полезных ископаемых и полезных компонентов, не извлеченных на момент первичной добычи и обогащения полезных ископаемых", — отмечается в сообщении.