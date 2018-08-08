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Нацпроект «Экология». Теме отходов — особое внимание
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Нацпроект «Экология». Теме отходов — особое внимание 

ИА Север-Пресс 9 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Единая компания-интегратор будет сопровождать управление отраслью отходов. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он представил основные параметры национального проекта «Экология» до 2024 года. В документ вошло 10 федеральных проектов по четырем направлениям: «Отходы», «Воздух», «Вода», «Биоразнообразие».
Министр отметил, что тема управления отходами является наиболее чувствительной для населения. Ведомство планирует разработать единую федеральную схему обращения с отходами на базе региональных данных, а также подготовить программу строительства объектов по сортировке, утилизации и переработке коммунальных отходов.
Напомним, ежегодно в России образуется более 70 млн тонн коммунальных отходов, из них утилизируют всего 7%. Остальной мусор размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки, которых на сегодняшний день около 22 тысяч, — сообщает пресс-служба Минприроды России.
«Новая отрасль нуждается в едином координаторе по сопровождению реформы в сфере управления отходами. Драйвером развития новой отрасли экономики и интегратором может стать публично-правовая компания, которая позволит применять различные финансовые механизмы реализации нацпроекта, в том числе новые инструменты, ранее недоступные для участников российского рынка, такие как «зеленые облигации», — сказал Дмитрий Кобылкин.
Министр также проинформировал о плановых показателях и разработанных мерах по направлениям «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
«Впервые в России реализуется такой сложный и многогранный нацпроект «Экология». Сейчас сформирован необходимый минимум. Жизнь, безусловно, будет предъявлять новые требования», — отметил министр в интервью журналистам.
В ходе работы над нацпроектом поступили предложения о включении мероприятий по защите лесов от пожаров и незаконных рубок, развитию комфортной инфраструктуры для экологического туризма, поддержки внедрения наилучших доступных технологий и другие. Дмитрий Кобылкин неоднократно подчеркивал, что реализовывать национальный проект будут максимально открыто, с использованием передовых цифровых технологий во взаимодействии с гражданским обществом. Сейчас проект и его финансовая основа проходят процедуры согласования.
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