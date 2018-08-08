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Роспотребнадзор проверит качество воздуха в Ярославле
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Роспотребнадзор проверит качество воздуха в Ярославле 

ТАСС 7 часов назад
Фото: yarreg.ru
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ярославской области проведет анализ воздуха в Дзержинском районе Ярославля, где в среду местные жители пожаловались на резкий запах. Проверку также проводит региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования, сообщила в среду пресс-служба правительства Ярославской области.
"Уже достигнута договоренность с управлением Роспотребнадзора по Ярославской области о проведении 9 августа заборов проб воздуха в микрорайоне «Норские резиденции» на предмет наличия загрязняющих веществ", — говорится в сообщении.
Жители микрорайона «Норские резиденции» Дзержинского района Ярославля в среду в соцсетях стали сообщать о резком неприятном запахе. Недалеко от микрорайона расположен полигон твердых коммунальных отходов «Скоково», принимающий мусор из Москвы.
"Никаких дополнительных работ, которые могли бы стать причиной неприятного запаха, на территории предприятия (ОАО «Скоково» — прим. ТАСС) не проводится. Планово идет процесс формирования откосов с пересыпанием утрамбованного мусора инертным материалом", — информирует пресс-служба правительства.
Полигон «Скоково» функционирует с 1977 года, он находится в 4 км от границы города Ярославля. По данным правительства региона, общая остаточная вместимость полигона «Скоково» составляет более 5 млн тонн.
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