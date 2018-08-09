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В Сочи пройдет просветительская акция «Я — Вода 2018»
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В Сочи пройдет просветительская акция «Я — Вода 2018» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Четвертая просветительская акция Минприроды России «Я — Вода 2018» пройдет в Сочи с 10 по 19 августа, сообщает пресс-служба министерства.
В ходе акции в центре города будут работать интерактивные развлекательные площадки, на которых в рамках образовательных программ расскажут о бережном отношении к воде и личной ответственности за сохранение чистой воды для будущих поколений. «Ежегодно жители Сочи и Краснодарского края являются одними из самых активных участников мероприятий: акций по уборке берегов „Вода России“, конкурса детских рисунков „Разноцветные капли“, экологических уроков. Поэтому не удивительно, что на эти десять дней именно Сочи превратится в водный просветительский центр страны, приняв эстафету ежегодной акции „Я — Вода“ у Казани, Крыма и Москвы. Для жителей и гостей города мы подготовили увлекательную интерактивную программу, которая будет интересна посетителям всех возрастов», — заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов. Просветительская акция проводится в рамках федеральной целевой программы «Вода России» для привлечения внимания к теме важности экономии воды.
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