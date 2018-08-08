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Метеостанцию и пешеходный маршрут на острове Заячий очистили от мусора в Ямало-Ненецком АО
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Метеостанцию и пешеходный маршрут на острове Заячий очистили от мусора в Ямало-Ненецком АО 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Участники учебно— тренировочных сборов для волонтеров в сфере экологии, которые прошли на острове Заячий на реке Собь в Ямало— Ненецком автономном округе (ЯНАО), очистили от бытового мусора пешеходный маршрут к вершине горного массива Рай-Из и территорию расположенной там метеостанции. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Алексей Рудковский.
"Завершились учебно-тренировочные сборы для волонтеров «Дух Заполярья». В районе метеостанции участниками были собраны остатки аккумуляторных батарей — 200 килограммов, которые ранее использовались на метеостанции. Также очищена территория острова Заячий и пешеходный маршрут к метеостанции на вершине горного массива Рай-Из от бытового мусора", — сказал собеседник агентства.
По его словам, после прохождения сборов, которые были организованы в палаточном лагере вблизи горного массива Рай— Из, участники получат возможность участвовать в экспедициях в российской Арктике. Они прошли практический курс, обучающий навыкам поведения в суровых условиях: программа состояла из тренировочные испытаний, личных зачетов, командной гонки, лесного, горного и водного этапов вне лагеря. Основой для сборов стала программа подготовки добровольческого движения «Волонтеры Арктики» — этот проект реализуется на Ямале с 2012 года.
Его участники вошли в число добровольцев экологического проекта по очистке острова Белый в Карском море с 2012 по 2016 годы, а с 2017 года продолжают свою экологическую деятельность на острове Вилькицкого, который также относится к территории ЯНАО.
Генеральная уборка
Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.
Уборка острова Белый — самый крупный экологический проект, реализованный на Ямале. За пять лет в ней приняли участие 150 волонтеров из 18 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья, очищено более 52 гектаров земли, собрано порядка 1,2 тыс. тонн металлолома и другого мусора. С 2014 года здесь функционирует исследовательский стационар, который выступает базой для работы российских и иностранных ученых.
В 2017 году экологические мероприятия стартовали на острове Вилькицкого. В этом году на острове будут работать две группы волонтеров, помимо сбора металлолома им нужно подготовить участки для его складирования и хранения.
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