Метеостанцию и пешеходный маршрут на острове Заячий очистили от мусора в Ямало-Ненецком АО

МОСКВА , 8 августа. / ТАСС /. Участники учебно— тренировочных сборов для волонтеров в сфере экологии, которые прошли на острове Заячий на реке Собь в Ямало— Ненецком автономном округе (ЯНАО), очистили от бытового мусора пешеходный маршрут к вершине горного массива Рай-Из и территорию расположенной там метеостанции. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Алексей Рудковский.

"Завершились учебно-тренировочные сборы для волонтеров «Дух Заполярья». В районе метеостанции участниками были собраны остатки аккумуляторных батарей — 200 килограммов, которые ранее использовались на метеостанции. Также очищена территория острова Заячий и пешеходный маршрут к метеостанции на вершине горного массива Рай-Из от бытового мусора", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после прохождения сборов, которые были организованы в палаточном лагере вблизи горного массива Рай— Из, участники получат возможность участвовать в экспедициях в российской Арктике. Они прошли практический курс, обучающий навыкам поведения в суровых условиях: программа состояла из тренировочные испытаний, личных зачетов, командной гонки, лесного, горного и водного этапов вне лагеря. Основой для сборов стала программа подготовки добровольческого движения «Волонтеры Арктики» — этот проект реализуется на Ямале с 2012 года.

Его участники вошли в число добровольцев экологического проекта по очистке острова Белый в Карском море с 2012 по 2016 годы, а с 2017 года продолжают свою экологическую деятельность на острове Вилькицкого, который также относится к территории ЯНАО.

Генеральная уборка

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.

Уборка острова Белый — самый крупный экологический проект, реализованный на Ямале. За пять лет в ней приняли участие 150 волонтеров из 18 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья, очищено более 52 гектаров земли, собрано порядка 1,2 тыс. тонн металлолома и другого мусора. С 2014 года здесь функционирует исследовательский стационар, который выступает базой для работы российских и иностранных ученых.

В 2017 году экологические мероприятия стартовали на острове Вилькицкого. В этом году на острове будут работать две группы волонтеров, помимо сбора металлолома им нужно подготовить участки для его складирования и хранения.