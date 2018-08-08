Туристы могут погулять по Стрижаменту через интернет

Виртуальный тур по заказнику «Стрижамент» доступен туристам в GooglePlay, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минприроды СК.

Первая экологическая тропа появилась в заказнике в 2017 году. Маршрут протяжённостью 12 км прошли 10 тысяч туристов, в том числе, из других регионов страны. Недавно на Стрижаменте проложили малую тропу — всего 4,8 км, весьма популярную у школьников, желающих познакомиться с достопримечательностями горы.

«Экотуризм стремительно набирает популярность у жителей региона, играет огромную роль в экологическом образовании и просвещении», — отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов