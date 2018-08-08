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Заповедник бесперых морских свиней на реке Янцзы на востоке Китая
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Заповедник бесперых морских свиней на реке Янцзы на востоке Китая 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Аньцин, 8 августа /Синьхуа/ — На снимке: заповедник бесперых морских свиней на реке Янцзы на территории г. Аньцин пров. Аньхой /Восточный Китай/. В заповеднике, который был создан в 2017 году, обитают около 200 особей этого вида млекопитающих. (Синьхуа)
Аньцин, 8 августа /Синьхуа/ — На снимке: заповедник бесперых морских свиней на реке Янцзы на территории г. Аньцин пров. Аньхой /Восточный Китай/. В заповеднике, который был создан в 2017 году, обитают около 200 особей этого вида млекопитающих. (Синьхуа)
Аньцин, 8 августа /Синьхуа/ — На снимке: заповедник бесперых морских свиней на реке Янцзы на территории г. Аньцин пров. Аньхой /Восточный Китай/. В заповеднике, который был создан в 2017 году, обитают около 200 особей этого вида млекопитающих. (Синьхуа)
Аньцин, 8 августа /Синьхуа/ — На снимке: заповедник бесперых морских свиней на реке Янцзы на территории г. Аньцин пров. Аньхой /Восточный Китай/. В заповеднике, который был создан в 2017 году, обитают около 200 особей этого вида млекопитающих. (Синьхуа)
Аньцин, 8 августа /Синьхуа/ — На снимке: заповедник бесперых морских свиней на реке Янцзы на территории г. Аньцин пров. Аньхой /Восточный Китай/. В заповеднике, который был создан в 2017 году, обитают около 200 особей этого вида млекопитающих. (Синьхуа)
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