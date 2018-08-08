Новый полпред президента России Николай Цуканов высказался об экологических проблемах Челябинская

Во время своего визита в Челябинскую область полпред президента России на в Уральском федеральном округе Николай Цуканов ознакомился с экологическими вопросами, актуальными для региона. Он отметил, что вклад в загрязнение воздуха вносят не только промышленные предприятия, но также старые городские свалки (в Челябинске Магнитогорске ) и автомобильный транспорт.

«Мы поговорили с губернатором о том, что нужно переходить на газомоторное топливо, городскую и коммунальную технику, муниципалитеты переводить на газ. Конечно, эта система сервиса, система заправочных станций — это проблема. Губернатор знает об этой проблеме, он ее озвучил, — отметил Николай Цуканов. — Нужно еще раз проанализировать качество очистных сооружений, не только города Челябинска, но и других городов. Которые стоят на реках и водоемах, потому что от этого зависит качество воды. Безусловно, нужна разработка программы реконструкции и строительства очистных сооружений. Колоссальную негативную долю в экологию вкладывают свалки, мусорные полигоны. Решать эту проблему нужно. Нужна четкая программа, разумные сроки с четким источником финансирования. Нужно постараться получит поддержку федерального парламентерства, потому что одному региону эту проблему сложно решить».