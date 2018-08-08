Новый полпред президента России Николай Цуканов высказался об экологических проблемах Челябинская 

Во время своего визита в Челябинскую область полпред президента России на в Уральском федеральном округе Николай Цуканов ознакомился с экологическими вопросами, актуальными для региона. Он отметил, что вклад в загрязнение воздуха вносят не только промышленные предприятия, но также старые городские свалки (в Челябинске и Магнитогорске) и автомобильный транспорт.
«Мы поговорили с губернатором о том, что нужно переходить на газомоторное топливо, городскую и коммунальную технику, муниципалитеты переводить на газ. Конечно, эта система сервиса, система заправочных станций — это проблема. Губернатор знает об этой проблеме, он ее озвучил, — отметил Николай Цуканов. — Нужно еще раз проанализировать качество очистных сооружений, не только города Челябинска, но и других городов. Которые стоят на реках и водоемах, потому что от этого зависит качество воды. Безусловно, нужна разработка программы реконструкции и строительства очистных сооружений. Колоссальную негативную долю в экологию вкладывают свалки, мусорные полигоны. Решать эту проблему нужно. Нужна четкая программа, разумные сроки с четким источником финансирования. Нужно постараться получит поддержку федерального парламентерства, потому что одному региону эту проблему сложно решить».
Николай Цуканов также заявил, что тема челябинской экологии будет отдельно рассматриваться на совете при полпреде в сентябре-октябре. С докладом предложено выступить губернатору Борису Дубровскому.