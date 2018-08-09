Заводы по переработке мусора в электроэнергию построят в Подмосковье

Генеральный директор компании РТ‐Инвест Андрей Шипелов заявил, что к 2021 году в Сергиево‐Посадском и Каширском районах Московской области построят два комплекса по переработке мусора. Благодаря этому они ежегодно будут вырабатывать до 70 мегаватт электроэнергии, сообщил сайт «Комсомольская правда».

«Пока мы не построим наши заводы по термической переработке отходов в электроэнергию, так называемые хвосты — неперерабатываемые отходы — будут находиться на хвостохранилищах. После пуска заводов (по два в 2021 и 2022 годах) все хвосты будут переработаны», — рассказал Андрей Шипелов.

Себестоимость энергии, вырабатываемой при помощи переработки отходов, будет выше обычной. Это отразится только на промышленных предприятиях, для которых увеличат тариф всего на 0,1%, добавил генеральный директор компании РТ-Инвест.