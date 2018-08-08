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В Торопецком районе пройдёт первый экологический фестиваль «Заповедник времен»
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В Торопецком районе пройдёт первый экологический фестиваль «Заповедник времен» 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
29 сентября в самом древнем городе Тверской области — Торопце состоится первый экологический фестиваль «Заповедник времен». Он призван показать территорию Торопецкого района как уникальную экологически чистую зону, имеющую богатые историко-культурные и православные традиции.
— Ключевыми идеями Экофестиваля «Заповедник времен» является раскрытие связи человека с природой, призыв следованию эко-принципам во всех сферах его жизни, определение того, что источником, питающим душу, является природа, а также обращение человека к естественности, духовности, культурно-историческому наследию, — поясняют организаторы фестиваля.
В Торопце, ведущем своё летоисчисление от летописного упоминания в 1074 г., всё овеяно древностью, преданиями, легендами. Крутые валы Высокого городища охраняют тайны старинного Торопца. Храмы и купеческие дома, старинные улочки с неповторимым колоритом разных исторических эпох, — всё это позволяет Торопцу считаться городом-заповедником. Здесь словно остановилось время.
Экофестиваль ориентирован на всех: семьи с детьми и молодежь, людей пожилого возраста, а также организованные группы туристов. Он пройдет на различных площадках, расположенных в центре города, — это учреждения культуры, образования, храмы, музеи. В течение дня гости смогут побывать на открытии праздника, стать участниками традиционных торопецких «субботок», посмотреть концертные программы, посетить выставку-ярмарку экопродуктов фермеров и хозяйств Торопецкого района, изготовить своими руками сувениры из природных материалов, в ресторанах продегустировать местные блюда, познакомиться с рецептами их приготовления.
Программа включает посещение биостанции «Чистый лес» Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника с уникальной экологической тропой, Домом медведя и экошколой «Медвежата». Кроме того, гости биостанции смогут совершить путешествие по экологической тропе, стать участниками «тихой» охоты с фотоаппаратами и корзинами.
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