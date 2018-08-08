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Прокуратура потребовала закрыть свалку в Металлургическом районе Челябинска
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Прокуратура потребовала закрыть свалку в Металлургическом районе Челябинска 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Прокуратура Челябинска подала иск в Советский районный суд с требованием признать незаконной и запретить деятельности МУП «ГорЭкоЦентр» по размещению отходов на свалке в Металлургическом районе, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Надзорным ведомством также заявлены обеспечительные меры в виде приостановления работы МУП «ГорЭкоЦентр». В ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства об обращении с отходами производства и потребления выявлен факт незаконного размещения МУП«ГорЭкоЦентр» отходов на городской свалке, расположенной в Металлургическом районе Челябинска. Полигон по захоронению твердых бытовых отходов в государственный реестр объектов размещения отходов не включен. По своему расположению свалка не отвечает санитарным нормам и правилам. Однако, в нарушение требований природоохранного законодательства и установленный законом прямой запрет МУП «ГорЭкоЦентр» продолжает размещать на территории свалки отходы. Эти действия причиняют экологический вред окружающей природной среде и должны быть немедленно прекращены.
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