Прокуратура потребовала закрыть свалку в Металлургическом районе Челябинска

Прокуратура Челябинска подала иск в Советский районный суд с требованием признать незаконной и запретить деятельности МУП «ГорЭкоЦентр» по размещению отходов на свалке в Металлургическом районе, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

Надзорным ведомством также заявлены обеспечительные меры в виде приостановления работы МУП «ГорЭкоЦентр». В ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства об обращении с отходами производства и потребления выявлен факт незаконного размещения МУП«ГорЭкоЦентр» отходов на городской свалке, расположенной в Металлургическом районе Челябинска. Полигон по захоронению твердых бытовых отходов в государственный реестр объектов размещения отходов не включен. По своему расположению свалка не отвечает санитарным нормам и правилам. Однако, в нарушение требований природоохранного законодательства и установленный законом прямой запрет МУП «ГорЭкоЦентр» продолжает размещать на территории свалки отходы. Эти действия причиняют экологический вред окружающей природной среде и должны быть немедленно прекращены.