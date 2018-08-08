Кульбачевский: Москва перерабатывает до 100% строительных отходов

Москва использует повторно почти все отходы от строительства и сноса зданий: современные технологии позволяют перерабатывать до 100 процентов такого мусора, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » глава городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

«Вторичной переработке подлежат все отходы, которые образуются при строительных работах, благодаря технологии «умного сноса», — сказал чиновник. В частности, переработать можно даже железобетонные конструкции и цемент — вещество перемалывают в щебень и используют этот материал при дорожных работах.

В целом за прошлый город столица «произвела» около 20 миллионов тонн отходов, при этом на каждого жителя приходится около 300 килограмм мусора в год. В европейских государствах этот показатель выше — там каждый житель «оставляет» более 500 килограмм мусора ежегодно.