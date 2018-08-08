Кандидат в мэры C. Собянин: МНПЗ закроет «грязные» производственные установки

«Я буду продолжать личное участие и контроль всего, что происходит, потому что это, несмотря на то, что важное промышленное предприятие Москвы и значительную роль играет в обеспечении качественным топливом, один из главных загрязнителей. То, что вы проводите эту программу в соответствии с нашими договоренностями, очень важно.

Почему мы столько внимания уделяем Московскому НПЗ? Для того, чтобы люди, которые проживают в соседних домах и районах, чувствовали себя с точки зрения экологии не ущербными, а такими же, как и в других районах. Я думаю, что эта задача достижима. Конечно, над этим надо работать, ничего само не делается, но с учетом колоссальных инвестиционных ресурсов, которые вкладываются в Московское НПЗ, и сроков динамики реализации, ситуация там будет меняться и дальше, причем меняться кардинально», — сказал С. Собянин на встрече.

В свою очередь главный эколог МНПЗ Юрий Ерохин рассказал, что переход на топливо класса «Евро-5» позволило снизить экологически ущерб. «Сочетание тех программ, которые вводятся городом по транспорту, по „Моей улице“ (программа благоустройства — прим. Агентства „Москва“), по пешеходным зонам, по парковкам, и использование только „Евро-5“, на которое Москва перешла значительно раньше, чем вся страна, дали возможность снизить выбросы в атмосферу на 23%. И эта цифры не Московского НПЗ. Это то, что считает департамент природопользования», — сказал он.

Также Ю. Ерохин заявил, что МНПЗ сократил за последние полгода потребление воды из Москвы-реки.

«У нас сейчас ключевым моментом является пуск огромной комбинированной установки «Евро+». Эта установка заменит работу целых шести установок, которые были построены еще в 1950-1960 гг., и ее строительство обеспечит очень большое снижение — 1,5 тонны в год по выбросам, и удельное энергопотребление тоже снизится на 11%», — добавил эколог.

Ранее сообщалось, что Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) «Газпром нефти» вошел в число лауреатов независимой премии в области экологии, энерго— и ресурсосбережения Eco Best Award-2018. Экспертное жюри отметило новые биологические очистные сооружения «Биосфера» в номинации «Лучший инфраструктурный проект. Установка была запущена в 2017 г. и стала важной частью программы экологической модернизации МНПЗ, которую с 2011 г. ведет „Газпром нефть“. Комплекс „Биосфера“ повысил эффективность очистки сточных вод до 99,9%, а также позволил МНПЗ перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. Благодаря новому комплексу завод более чем в 2,5 раза сократил потребление речной воды и в три раза — объем сточных вод, снизив нагрузку на городские очистные сооружения.