Жители район Новогиреево могут поучаствовать в просветительском экологическом проекте

Экопроект «Беседка» разработан Мосприродой для взрослого населения округа. Возрастное ограничение мероприятий — двенадцать плюс.

Встречи в рамках проекта проходят каждую четвертую среду месяца. На них сотрудники Мосприроды проводят лекции по экологии, обсуждают экологические проблемы и отвечают на актуальные вопросы слушателей «Беседки», участники проекта отправляются на экологические экскурсии и становятся участниками тематических мастер-классов. На одном из последних мастер-классов участники лектория расписали акриловыми красками спилы деревьев и забрали на память собственную уникальную авторскую работу.

Лекторий «Беседка» проходит по адресу: Измайловский проспект, дом 93, корпус 3 (вход со стороны 11-й Парковой улицы). Начало в 19 часов.

Ближайшая лекция на тему «Зелёное потребление, или новое качество жизни» состоится 15 августа. На ней участники проекта узнают, как выбрать правильные экологические товары.

Дополнительная информация — по телефону: 8 (499) 367-89-19. Фото — Мосприрода.