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Жители район Новогиреево могут поучаствовать в просветительском экологическом проекте
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Жители район Новогиреево могут поучаствовать в просветительском экологическом проекте 

Управа района Новогиреево 3 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Экопроект «Беседка» разработан Мосприродой для взрослого населения округа. Возрастное ограничение мероприятий — двенадцать плюс.
Встречи в рамках проекта проходят каждую четвертую среду месяца. На них сотрудники Мосприроды проводят лекции по экологии, обсуждают экологические проблемы и отвечают на актуальные вопросы слушателей «Беседки», участники проекта отправляются на экологические экскурсии и становятся участниками тематических мастер-классов. На одном из последних мастер-классов участники лектория расписали акриловыми красками спилы деревьев и забрали на память собственную уникальную авторскую работу.
Лекторий «Беседка» проходит по адресу: Измайловский проспект, дом 93, корпус 3 (вход со стороны 11-й Парковой улицы). Начало в 19 часов.
Ближайшая лекция на тему «Зелёное потребление, или новое качество жизни» состоится 15 августа. На ней участники проекта узнают, как выбрать правильные экологические товары.
Дополнительная информация — по телефону: 8 (499) 367-89-19. Фото — Мосприрода.
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