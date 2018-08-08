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С. Собянин обсудил с экспертами экологические аспекты предвыборной программы
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С. Собянин обсудил с экспертами экологические аспекты предвыборной программы 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Звездный бульвар
Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин обсудил экологические аспекты предвыборной программы с экспертным сообществом. Встреча прошла в избирательном штабе кандидата, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Все большие города изначально имеют проблему, связанную с экологией. В разное время эта проблема имела и имеет разную остроту, но всегда волновала и волнует горожан, волнует москвичей. Решение этой проблемы непростое, особенно когда с каждым годом увеличивается количество машин на наших улицах. Сразу скажу, что за последние семь лет количество машин в Москве увеличилось на миллион и достигло астрономической цифры в 4,5 млн, в Подмосковье — около 3 млн В нашей небольшой агломерации больше 7 млн машин», — сказал С. Собянин.
Он отметил, что не смотря на то, что значительное количество городских предприятий, которые создавали проблемы в области экологии, не функционирует, есть проблемы и в промышленности. «Есть проблемы работы с точки зрения работы коммунального сектора. Есть проблемы, связанные с отходами, с озеленением города. Все эти направления очень важны для экологии», — сказал кандидат.
По его словам, 90% выбросов загрязняющих веществ в воздух исходит от автомобилей, но развитие общественного транспорта и жесткие требования к нему позволяет снизить уровень негативного воздействия на экологию в городе. «Развитие общественного транспорта, особенно электрического общественного транспорта, такой мощной системы как метрополитен, развитие пригородных железнодорожных перевозок снижает количество машин на наших улицах, прямо влияет на экологию», — сказал С. Собянин.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
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