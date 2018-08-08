В Департаменте природопользования Москвы создана Комиссия по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды

Напомним, 22 февраля 2018 г. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ Минприроды России от 12.07.2017 №403 «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды». В марте 2018 г. на заседании коллегии Департамента природопользования и окружающей среды Москвы было озвучено решение об организации работы совместно с Общероссийским народным фронтом по созданию групп общественных инспекторов по охране окружающей среды в Москве. На основании приказа №403 при Департаменте природопользования создана специальная Комиссия, которая будет принимать экзамен у экоактивистов, те, кто успешно сдаст экзамен, получат удостоверение общественных инспекторов.

Приказом утверждены Положение о Комиссии и Состав Комиссии, Председателем которой является заместитель руководителя Департамента природопользования Сергей Мельников . В Положении прописано, что кандидаты в общественные инспектора могут направить на рассмотрение в Департамент заявление и перечень необходимых документов (копию документа, удостоверяющего личность, две фотографии 3х4 см, копию документа об образовании), а Комиссия в течение 30 календарных дней рассматривает данные документы. Затем кандидатов в общественные инспектора уведомляют о том, что они приглашаются для аттестации на заседание Комиссии. Если гражданин правильно отвечает на все вопросы, заданные членами Комиссии, то принимается решение о присвоении ему статуса общественного инспектора по охране окружающей среды. Общественным инспекторам вручаются удостоверения, которые действуют в течении одного года. В Приказе также прописаны правила продления действия удостоверений, причины, по которым удостоверения могут быть отозваны.

Также, в соответствии с Приказом, специалистами Департамента природопользования и ГПБУ «Мосприрода» должны быть разработаны Методические рекомендации о порядке действия общественных инспекторов при выявлении признаков нарушения природоохранного законодательства.

Пресс-служба Департамента природопользования

и охраны окружающей среды Москвы