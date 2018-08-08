Суд закрыл на 15 суток курское предприятие «Кшенское»

Работу курского предприятия ООО «Кшенское» приостановили на 15 суток, сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В июле сотрудники Россельхознадзора нагрянули с внезапной проверкой в предприятие, которое находится на территории Советского района Курской области . Специалисты ведомства обнаружили ряд нарушений в утилизации биологических отходов. В частности, на прилегающей территории не была оборудована площадка для ТБО, на металлическом контейнере отсутствовала крышка. Кроме того, инструменты, используемые для сбора, хранения, транспортировки биологических отходов, не дезинфицировались.

«Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов может повлечь вспышки и распространение опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По решению суда деятельность предприятия приостановили на 15 суток.