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Суд закрыл на 15 суток курское предприятие «Кшенское»
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Суд закрыл на 15 суток курское предприятие «Кшенское» 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Работу курского предприятия ООО «Кшенское» приостановили на 15 суток, сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
В июле сотрудники Россельхознадзора нагрянули с внезапной проверкой в предприятие, которое находится на территории Советского района Курской области. Специалисты ведомства обнаружили ряд нарушений в утилизации биологических отходов. В частности, на прилегающей территории не была оборудована площадка для ТБО, на металлическом контейнере отсутствовала крышка. Кроме того, инструменты, используемые для сбора, хранения, транспортировки биологических отходов, не дезинфицировались.
«Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов может повлечь вспышки и распространение опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По решению суда деятельность предприятия приостановили на 15 суток.
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