В Москве создали комиссию по организации работы общественных экологических инспекторов

Москве создана комиссия по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Соответствующий приказ подписал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

Ранее Минприроды России был выпущен приказ от 12.07.2017 N403 «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды». В марте 2018 г. на заседании коллегии Департамента природопользования Москвы было озвучено решение об организации работы совместно с Общероссийским народным фронтом по созданию групп общественных инспекторов по охране окружающей среды в Москве.

На основании приказа Минприроды при Департаменте природопользования создана специальная Комиссия, которая будет принимать экзамен у экоактивистов, те, кто успешно сдаст экзамен, получат удостоверение общественных инспекторов.

В частности, утверждены Положение о Комиссии и Состав Комиссии, Председателем которой является заместитель руководителя Департамента природопользования Сергей Мельников

"В Положении прописано, что кандидаты в общественные инспектора могут направить на рассмотрение в Департамент заявление и перечень необходимых документов, а Комиссия в течение 30 календарных дней рассматривает данные документы. Затем кандидатов в общественные инспектора уведомляют о том, что они приглашаются для аттестации на заседание Комиссии. Если гражданин правильно отвечает на все вопросы, заданные членами Комиссии, то принимается решение о присвоении ему статуса общественного инспектора по охране окружающей среды. Общественным инспекторам вручаются удостоверения, которые действуют в течении одного года" — рассказали в Департаменте природопользования.

В Приказе также прописаны правила продления действия удостоверений, причины, по которым удостоверения могут быть отозваны.

Также, в соответствии с Приказом, специалистами Департамента природопользования и ГПБУ «Мосприрода» должны быть разработаны Методические рекомендации о порядке действия общественных инспекторов при выявлении признаков нарушения природоохранного законодательства.