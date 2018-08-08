Ещё
В Москве создали комиссию по организации работы общественных экологических инспекторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве создали комиссию по организации работы общественных экологических инспекторов 

Газета.Ru 6 часов назад
В Москве создана комиссия по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.
Соответствующий приказ подписал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Ранее Минприроды России был выпущен приказ от 12.07.2017 N403 «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды». В марте 2018 г. на заседании коллегии Департамента природопользования Москвы было озвучено решение об организации работы совместно с Общероссийским народным фронтом по созданию групп общественных инспекторов по охране окружающей среды в Москве.
На основании приказа Минприроды при Департаменте природопользования создана специальная Комиссия, которая будет принимать экзамен у экоактивистов, те, кто успешно сдаст экзамен, получат удостоверение общественных инспекторов.
В частности, утверждены Положение о Комиссии и Состав Комиссии, Председателем которой является заместитель руководителя Департамента природопользования Сергей Мельников.
"В Положении прописано, что кандидаты в общественные инспектора могут направить на рассмотрение в Департамент заявление и перечень необходимых документов, а Комиссия в течение 30 календарных дней рассматривает данные документы. Затем кандидатов в общественные инспектора уведомляют о том, что они приглашаются для аттестации на заседание Комиссии. Если гражданин правильно отвечает на все вопросы, заданные членами Комиссии, то принимается решение о присвоении ему статуса общественного инспектора по охране окружающей среды. Общественным инспекторам вручаются удостоверения, которые действуют в течении одного года" — рассказали в Департаменте природопользования.
В Приказе также прописаны правила продления действия удостоверений, причины, по которым удостоверения могут быть отозваны.
Также, в соответствии с Приказом, специалистами Департамента природопользования и ГПБУ «Мосприрода» должны быть разработаны Методические рекомендации о порядке действия общественных инспекторов при выявлении признаков нарушения природоохранного законодательства.
Газета.Ru: последние новости
Воробьев рассказал о строительстве мусоросжигательных заводов в Подмосковье Туристам запретили ночевать в Кавказском заповеднике из-за "проверяющих рюкзаки" медведей Newsweek: восемь мужчин обвинили старшего советника ООН в сексуальных домогательствах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом137
Меладзе задержали на границе с ЕС10
Саакашвили предложил России свои гениталии68
В ООН разгорелся громкий секс-скандал39
Подравшемуся в Москве актеру грозит слепота11
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил России свои гениталии
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение