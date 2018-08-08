Завалились. Иркутская область не готова разделять мусор

С 1 января 2019 года в России введут раздельный сбор мусора. И это уже не эксперимент, а обязательный порядок для всех. Закон об этом Владимир Путин подписал ещё в декабре прошлого года.

Согласно документу, региональное правительство должно согласовывать с жителями расположение сортировочных станций, мусоросжигательных заводов и полигонов. При этом каждый регион определит, какое количество отходов необходимо собирать раздельно. Готова ли Иркутская область к нововведению?

«Хромающий» способ

Формально для подготовки к переходу на новую систему сбора мусора остаётся чуть больше четырёх месяцев. За это время нереально создать какой-то идеальный механизм, хотя попытки в Иркутской области предпринимались. Например, энтузиасты экологи запускали проект по раздельному сбору мусора на Ольхоне. Жительница острова и ярая защитница природы Наталья Бенчарова считает, что бороться с проблемой засорения очень тяжело и скорее даже невозможно.

«Сегодня к мусорной теме повышенное внимание, и вроде бы стало чище на острове, но до идеала конечно далеко. Я считаю, что нам нужна хорошо налаженная система по раздельному сбору мусора и местные жители, и туристы должны знать ответ на вопрос, куда деть определённый вид мусора, — считает Наталья. — А у нас такой способ до сих пор ещё «хромает». В прошлом году на острове вроде начали раздельно собирать мусор, но процесс, как говорится, не пошёл. Думаю, что сознательно вредить природе никто не хочет, а все беды именно из-за отсутствия системности в экопросвещении».

Почётный член Всероссийского общества охраны природы Вера Шлёнова организует экологические акции на берегу Байкала, где добровольцы не просто собирают мусор, но и сортируют. Вопрос только в том, куда его потом везут. Ответа никто не знает.

«Экологи и волонтёры готовы к вступлению этого закона. Но нет гарантии того, что раздельно собранный мусор перевозчик не сваливает в одну кучу на какой-нибудь свалке», — размышляет заслуженный эколог страны. По её мнению, эксперимент по раздельному сбору мусора в регионе провалился только потому, что у нас нет предприятий по сортировке и переработке отходов.

Пока — только планы

«Некоторые люди даже не знают, что существуют какие-то заводы по переработке мусора. Поэтому и не понимают смысла в его раздельном сборе, — уверена Вера Шлёнова. — И вот вам пример: в одной из библиотек Иркутска решили провести экологическую акцию и начали собирать отслужившие своё батарейки. У входа стояла ёмкость, куда читатели сбрасывали маленькие аккумуляторы. Но спустя какое-то время она исчезла, а сотрудники библиотеки пояснили, что больше не собирают такие отходы, потому что некуда их сдать и приходится выбрасывать».

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова уверена, что регион к вводу закона не готов. Но комментировать причины не стала.

А по словам замминистра жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова, в Иркутской области, как и в большинстве регионов России, слабо развита инфраструктура вторичной переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также очень низкая обеспеченность объектами их размещения (35,7%).

«В нашем регионе расположено всего 23 мусорных полигона, включённых в государственный реестр объектов размещения отходов. Мы планируем построить мусороперерабатывающий завод, включающий комплекс по сортировке и обработке вторичного сырья и технопарк по переработке вторичного сырья», — рассказал чиновник. Кроме этого, по региональной программе в Приангарье также должны построить 40 мусорных полигонов, 17 мусороперегрузочных станций и около полутора тысяч площадок временного накопления ТКО.

Планы, конечно, оптимистичные, но за четыре месяца воплотить их в жизнь вряд ли реально.