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Предприятие «Приморский бекон» оштрафовали на 14 млн рублей за экологический ущерб
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Предприятие «Приморский бекон» оштрафовали на 14 млн рублей за экологический ущерб 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Спасский рационный суд Приморья взыскал с ООО «Приморский бекон» 13,6 миллиона рублей в счет государства за причинение ущерба экологии. Также предприятие обязали провести рекультивацию земель для их восстановления. Об этом сообщили «Вести: Приморье».
Установлено, что организация занималась хранением в буртах плодородной почвы на сельскохозяйственных землях. Разрешительных документов на это у предприятия не было. В результате пострадало 10 703 квадратных метров земель. Ущерб окружающей среде составил 13 699 840 рублей.
Суд обязал ООО «Приморский бекон» провести рекультивацию земельного участка, а также возместить государству сумму причиненного ущерба. Решение суда еще не вступило в силу.
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