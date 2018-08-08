Предприятие «Приморский бекон» оштрафовали на 14 млн рублей за экологический ущерб

Спасский рационный суд Приморья взыскал с ООО «Приморский бекон» 13,6 миллиона рублей в счет государства за причинение ущерба экологии. Также предприятие обязали провести рекультивацию земель для их восстановления. Об этом сообщили «Вести: Приморье».

Установлено, что организация занималась хранением в буртах плодородной почвы на сельскохозяйственных землях. Разрешительных документов на это у предприятия не было. В результате пострадало 10 703 квадратных метров земель. Ущерб окружающей среде составил 13 699 840 рублей.

Суд обязал ООО «Приморский бекон» провести рекультивацию земельного участка, а также возместить государству сумму причиненного ущерба. Решение суда еще не вступило в силу.