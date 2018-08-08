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В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту загрязнения вод в поселке Победа
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В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту загрязнения вод в поселке Победа 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Выборгской городской прокуратурой проведена проверка состояния очистных сооружений в пос. Победа Рощинского городского поселения. В отобранных пробах воды обнаружено повышенное (более чем в 30 раз) содержание загрязняющих химических веществ
Как сообщили ivbg.ru в Выборгской городской прокуратуре, установлено, что работниками МУП «Водоканал Рощино» допущены нарушения требований экологического законодательства, вследствие чего неочищенные сточные воды (полученные от ОАО «Птицефабрика „Ударник“) попали в протоку соединяющую озеро Победное с рекой Великой.
В отобранных пробах воды обнаружено повышенное (более чем в 30 раз) содержание загрязняющих химических веществ. В результате чего, водной среде причинен ущерб на сумму около 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.250 УК РФ (загрязнение вод).
Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.
Кроме того, в настоящее время прокуратурой готовятся проекты исковых заявлений об обязании хозяйствующего субъекта и организации осуществить водоотведение способом, исключающим попадание в водный объект неочищенных сточных вод.
Продолжается проведение проверки соблюдения требований экологического законодательства ОАО „Птицефабрика „Ударник“, по ее итогам будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
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