В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту загрязнения вод в поселке Победа

Выборгской городской прокуратурой проведена проверка состояния очистных сооружений в пос. Победа Рощинского городского поселения. В отобранных пробах воды обнаружено повышенное (более чем в 30 раз) содержание загрязняющих химических веществ

Как сообщили ivbg.ru в Выборгской городской прокуратуре, установлено, что работниками МУП «Водоканал Рощино» допущены нарушения требований экологического законодательства, вследствие чего неочищенные сточные воды (полученные от ОАО «Птицефабрика „Ударник“) попали в протоку соединяющую озеро Победное с рекой Великой.

В отобранных пробах воды обнаружено повышенное (более чем в 30 раз) содержание загрязняющих химических веществ. В результате чего, водной среде причинен ущерб на сумму около 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.250 УК РФ (загрязнение вод).

Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль.

Кроме того, в настоящее время прокуратурой готовятся проекты исковых заявлений об обязании хозяйствующего субъекта и организации осуществить водоотведение способом, исключающим попадание в водный объект неочищенных сточных вод.

Продолжается проведение проверки соблюдения требований экологического законодательства ОАО „Птицефабрика „Ударник“, по ее итогам будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.