В Красноярском крае бизнесмен хотел подкупить экологического инспектора

В Минусинском районе Красноярского края бизнесмен хотел дать взятку сотруднику министерства экологии.

Как сообщили в ведомстве, в ходе внеплановой проверки в посёлке Зелёный Бор экологической инспектор выявил нарушителя природоохранного законодательства. Оказалось, лесоперерабатывающее предприятие работало без разрешительных документов на выбросы загрязняющих веществ. Чтобы избежать наказания, руководитель организации попытался дать взятку инспектору. Но сотрудник министерства экологии от подкупа отказался.

Предприниматель будет привлечен к административной ответственности вплоть до приостановки деятельности. О факте попытки дачи взятки сообщили и.о. министра экологии и рационального природопользования края Владимиру Часовитину

«Мы воспитываем своих сотрудников в духе нетерпимости к любым нарушениям закона. Бизнес должен понимать, что работать необходимо в правовом поле. Любые попытки избежать наказания будут немедленно пресечены», — прокомментировал Часовитин.