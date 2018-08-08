В Курской области планируют открыть мощный мусоросортировочный комплекс

В рамках «Регионального часа» глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обсудил с руководством региона проблемы и перспективы перехода на новую систему обращения с отходами, которая внедряется в начале будущего года. Среди прочего, речь шла о финансировании строительства современного комплекса, который обеспечит сортировку поставляемых ТКО. Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что федеральные власти планируют вложить в этот объект 40 млн рублей, полученных от экологического сбора.

Кроме того, речь шла о рекультивации свалки рядом с Курском , где уже стартовали работы по вывозу мусора, организован процесс сбора и вывоза жидких отходов. Параллельно ведутся работы по обследованию еще 3-х полигонов на территории области, занимающих территорию в несколько гектар. Подчеркивалось, что в Курской области на официальные полигоны вывозится порядка 400 тыс. тонн ТКО, при этом доля отходов, отправляемых на переработку, не превышает 6%.

Еще одна актуальная для региона проблема — несанкционированные свалки. По информации Росприроднадзора на территории области их выявлено свыше 80. Между тем, согласно данным госреестра объектов для размещения отходов, на территории региона находится 29 официальных площадок. Местным властям поручено ликвидировать в кратчайшие сроки стихийные полигоны и не допускать появление новых свалок.

В ходе видеоконференции также акцентировалось внимание всех заинтересованных структур на необходимости строительства очистных сооружений. По оценкам экологов в областном центре около 57% сбрасываемых сточных вод требуют дополнительной очистки.