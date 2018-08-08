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На реанимацию Черноисточинского водохранилища и других водоемов уйдет 1,2 миллиарда рублей
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На реанимацию Черноисточинского водохранилища и других водоемов уйдет 1,2 миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
К 2024 году в Свердловской области планируется улучшить экологическое состояние семи водных объектов региона: Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне— Макаровского, Верх-Исетского и озера Шарташ.
Соответствующий проект «Экология» подготовило министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.
«Почти все они [водоемы — прим. ред.] расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения. Также они являются источниками питьевого водоснабжения для населенных пунктов с развитой промышленностью», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, проект был разработан в соответствии с «майскими» указами президента Владимира Путина, который поручил региональным властям повысить качество питьевой воды и экологического состояния водоемов до 2024 года.
Теперь остается лишь ждать, будет ли принят проект «Экология» на федеральном уровне. Если да, то его реализация начнется уже с начала следующего года, а также из госбюджета на это будет выделено более 1,2 миллиарда рублей.
В первую очередь будет «оздоровлено» Черноисточинское водохранилище, добавил Вячеслав Тюменцев.
Напомним, Черноисточинское водохранилище — одно из «болевых» точек Нижнего Тагила, так как его вода находится в критическом состоянии. Ранее «ФедералПресс» писало о том, что в водоеме массово гибнет рыба и растения, а местные жители жалуются, что в экологической катастрофе виноват «Водокнал-НТ», который сливает в водоем сточные воды.
В 2017 году нижнетагильская прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал указание срочно исправить экологическое положение на Черноисточинское водохранилище.
«Экологическая реабилитация Черноисточинского пруда находится на особом контроле правительства. В четвертом квартале в Горноуральском городском округе состоится выездное заседание межведомственной комиссии, созданной специально для решения этого вопроса по поручению главы региона», — сказал Вячеслав Тюменцев.
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