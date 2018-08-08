Восстановление источников питьевой воды в Свердловской области требует около 1,2 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ , 8 августа. / ТАСС /. Около 1,2 млрд рублей необходимо для проведения экологической реабилитации семи водоемов в Свердловской области , которые являются источниками питьевого водоснабжения. Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики региона.

Министерством природных ресурсов и экологии области разработан проект экологической реабилитации семи водоемов в рамках нового национального проекта «Экология». В случае его включения в национальный проект его реализация начнется в январе 2019 года. Планируемый объем финансирования из федерального и областного бюджетов до декабря 2024 года, по предварительной оценке, превысит 1,2 млрд рублей", — говорится в сообщении.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона Вячеслава Тюменцева, уже разработан паспорт регионального проекта, согласно которому планируется экологическая реабилитация Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского и Верх-Исетского водохранилищ, а также озера Шарташ.

"Почти все они расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения. Также они являются источниками питьевого водоснабжения для населенных пунктов с развитой промышленностью", — приводит департамент слова Тюменцева.

Он добавил, что пилотным проектом станет реабилитация Черноисточинского водохранилища. «В 2018 году на эту работу из бюджета региона выделено свыше 50 млн рублей», — уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что нацпроект в сфере экологии призван решить к 2024 году такие задачи как эффективное обращение с отходами производства и потребления (включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов), кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое, и создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.