Ещё
Восстановление источников питьевой воды в Свердловской области требует около 1,2 млрд руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восстановление источников питьевой воды в Свердловской области требует около 1,2 млрд руб. 

ТАСС 55 минут назад
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Около 1,2 млрд рублей необходимо для проведения экологической реабилитации семи водоемов в Свердловской области, которые являются источниками питьевого водоснабжения. Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики региона.
"Министерством природных ресурсов и экологии области разработан проект экологической реабилитации семи водоемов в рамках нового национального проекта «Экология». В случае его включения в национальный проект его реализация начнется в январе 2019 года. Планируемый объем финансирования из федерального и областного бюджетов до декабря 2024 года, по предварительной оценке, превысит 1,2 млрд рублей", — говорится в сообщении.
По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона Вячеслава Тюменцева, уже разработан паспорт регионального проекта, согласно которому планируется экологическая реабилитация Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского и Верх-Исетского водохранилищ, а также озера Шарташ.
"Почти все они расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения. Также они являются источниками питьевого водоснабжения для населенных пунктов с развитой промышленностью", — приводит департамент слова Тюменцева.
Он добавил, что пилотным проектом станет реабилитация Черноисточинского водохранилища. «В 2018 году на эту работу из бюджета региона выделено свыше 50 млн рублей», — уточнили в департаменте.
Ранее сообщалось, что нацпроект в сфере экологии призван решить к 2024 году такие задачи как эффективное обращение с отходами производства и потребления (включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов), кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое, и создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.
ТАСС: последние новости
Собянин заявил, что модернизация московского НПЗ помогла снизить вредные выбросы вдвое "СМС Cometals" построит горно-обогатительный комплекс на Украине Прокуратура выясняет причины загрязнения одной из самых чистых рек Калининградской области
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом135
Меладзе задержали на границе с ЕС10
Саакашвили предложил России свои гениталии64
В ООН разгорелся громкий секс-скандал39
Подравшемуся в Москве актеру грозит слепота10
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил России свои гениталии
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение