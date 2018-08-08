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Замминистра экологии займется омскими отходами
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Замминистра экологии займется омскими отходами 

Омск Здесь 10 часов назад
Фото: Омск Здесь
Денис Храмов с рабочим визитом в наш город приедет 9 августа. Завтра, 9 августа, в Омске пройдут рабочие совещания по вопросам экологии. Вести их будет первый заместитель федерального министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов.
Обсуждать федеральный и областные чиновники планируют несколько тем, посвященных экологии. В частности, на совещании поднимется вопрос о создании в регионе инфраструктуры утилизации отходов.
Отметим, за последние месяцы омичи вновь все чаще стали жаловаться на дурной запах в городе. Только за последние несколько дней июля на горячую линию регионального Минприроды поступило более 250 обращений. Местные власти даже нашли виновное предприятие — ООО «ПК „Химпром“, занимающееся производством химических элементов для клея и моющих средств. Кроме того, в начале прошлого года был зафиксирован выброс в атмосферу этилмеркаптана. Виновный так и не найден.
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