Замминистра экологии займется омскими отходами

Денис Храмов с рабочим визитом в наш город приедет 9 августа. Завтра, 9 августа, в Омске пройдут рабочие совещания по вопросам экологии. Вести их будет первый заместитель федерального министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов.

Обсуждать федеральный и областные чиновники планируют несколько тем, посвященных экологии. В частности, на совещании поднимется вопрос о создании в регионе инфраструктуры утилизации отходов.