Роснедра подключатся к мониторингу минерально-сырьевой базы Магаданской области

ТАСС , 7 августа. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) подключится к мониторингу минерально-сырьевой базы Магаданской области , который необходим для принятия решения о рекультивации выработанных месторождений, зачастую остающиеся бесхозными. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

России. "Инициатива региона (по рекультивации отработанных производственных зон) будет рассмотрена федеральным центром в обязательном порядке, но для решения ее на законодательном уровне необходимо провести комплексный мониторинг использования минерально-сырьевой базы Магаданской области. В ближайшее время к проработке этого вопроса подключится Федеральное агентство по недропользованию", — говорится в сообщении по итогам «регионального часа» Минприроды

По оценке заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Роснедр Евгения Киселева , проведение экологических и геолого-экономических исследований месторождений может не только способствовать выработке алгоритма по решению вопросов, связанных с утилизацией отходов недропользования, но и стать основой для разработки новых инвестиционных проектов региона.

За 2017 год на территории региона выявлено три места несанкционированного размещения отходов, при этом два из них находятся в границах городов. В общей сложности в регионе образовано свыше 73 млн тонн отходов, при этом на протяжении последних нескольких лет отмечен значительный рост их объема. На сегодняшний день на территории региона расположено 56 объектов, зарегистрированных в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО). Вторичная переработка отходов отсутствует, но, по словам врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, в настоящее время проводится разработка проектной документации новых полигонов размещения ТКО и рекультивации существующих свалок.

Кроме того, в регионе остро стоят вопросы, связанные с загрязнением поверхностных водных источников, используемых для питьевого водоснабжения населения, и сбросом неочищенных сточных вод. Более 73% сточных вод, требующих очистки, сбрасываются в Магаданской области недостаточно очищенными и без очистки.