Ещё
Роснедра подключатся к мониторингу минерально-сырьевой базы Магаданской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роснедра подключатся к мониторингу минерально-сырьевой базы Магаданской области 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 7 августа. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) подключится к мониторингу минерально-сырьевой базы Магаданской области, который необходим для принятия решения о рекультивации выработанных месторождений, зачастую остающиеся бесхозными. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.
"Инициатива региона (по рекультивации отработанных производственных зон) будет рассмотрена федеральным центром в обязательном порядке, но для решения ее на законодательном уровне необходимо провести комплексный мониторинг использования минерально-сырьевой базы Магаданской области. В ближайшее время к проработке этого вопроса подключится Федеральное агентство по недропользованию", — говорится в сообщении по итогам «регионального часа» Минприроды России.
По оценке заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Роснедр Евгения Киселева, проведение экологических и геолого-экономических исследований месторождений может не только способствовать выработке алгоритма по решению вопросов, связанных с утилизацией отходов недропользования, но и стать основой для разработки новых инвестиционных проектов региона.
За 2017 год на территории региона выявлено три места несанкционированного размещения отходов, при этом два из них находятся в границах городов. В общей сложности в регионе образовано свыше 73 млн тонн отходов, при этом на протяжении последних нескольких лет отмечен значительный рост их объема. На сегодняшний день на территории региона расположено 56 объектов, зарегистрированных в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО). Вторичная переработка отходов отсутствует, но, по словам врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, в настоящее время проводится разработка проектной документации новых полигонов размещения ТКО и рекультивации существующих свалок.
Кроме того, в регионе остро стоят вопросы, связанные с загрязнением поверхностных водных источников, используемых для питьевого водоснабжения населения, и сбросом неочищенных сточных вод. Более 73% сточных вод, требующих очистки, сбрасываются в Магаданской области недостаточно очищенными и без очистки.
В прошлом году в Магадане планировалось ввести в эксплуатацию очистные сооружения биологической очистки, однако объект до сих пор не функционирует. По информации, представленной региональными властями, ориентировочный срок начала работы очистных — начало сентября 2018 года. Помимо этого, по мнению врио губернатора, регион нуждается в строительстве модульных очистных сооружений в небольших населенных пунктах, однако решению этого вопроса мешает дефицит бюджетных средств.
ТАСС: последние новости
Как дальневосточные предприятия справляются с отходами Первый в Кузбассе публичный полигон для промышленных отходов создадут в Новокузнецке Путин обновил состав комиссии по ТЭК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к РФ по поводу вывода войск
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян169
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой300
«Титушки» захватили здание университета в Киеве13
У Петросяна сдали нервы9
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение