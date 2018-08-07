В мэрии Волгограда пообещали расчистить берег Волги от «мусорного ассорти»

Горевшая на прошлой неделе свалка в Тракторозаводском районе Волгограда в скором времени будет расчищена коммунальщиками. Строительные отходы вывезут на санкционированный полигон. Об этом сегодня V1.ru сообщили в администрации города.

В мэрии обещают устранить проблему

Несанкционированную свалку неподалёку от улицы Тракторостроителей в нескольких метрах от остановки «Хлебозавод» V1.ru показал на прошлой неделе. По словам волгоградца, поднявшего проблему, горы мусора появились в уже далеком 2012 году, и с каждым годом становились всё выше. Свалка, как и в минувшую пятницу, время от времени горит, создавая угрозу экологии.

Убедившись в масштабах мусорного бедствия, мы в тот же день направили в мэрию запрос комментария. Сегодня получили ответ.

В скором времени свалку обещают расчистить

— Коммунальные службы в скором времени расчистят территорию рядом с бывшим кислородным заводом от твёрдых бытовых отходов, — обнадежили нас в городской администрации. — Ситуация находится на контроле. Это место в основном замусорено строительными отходами. Полагаем, что это дело рук некоторых нерадивых предпринимателей, которые не хотят платить деньги за утилизацию мусора на санкционированных полигонах. Как правило, такие незаконные выбросы происходят в ночное время, когда никто не видит и не может поймать нарушителя за руку. Убедительно просим всех волгоградцев проявлять социальную ответственность и выбрасывать отходы в специально отведённых местах.

Волгоградцев призывают не мусорить где попало

Во время не самой приятной прогулки вдоль Волги мы увидели настоящее «мусорное ассорти». Среди отходов можно наблюдать битые раковины, старые покрышки, резиновые шланги, мешки с непонятным белым порошком и многое другое.