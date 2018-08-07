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В отношении властей города Линьфэнь на севере Китая была выдвинута критика за фальсификацию экологических данных
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В отношении властей города Линьфэнь на севере Китая была выдвинута критика за фальсификацию экологических данных 

ИА Синьхуа 12 часов назад
Пекин, 7 августа /Синьхуа/ — Министерство экологии и окружающей среды КНР в понедельник провело беседу с высокопоставленными чиновниками города Линьфэнь провинции Шаньси /Северный Китай/ о неэффективности мер по охране окружающей среды и ухудшении качества воздуха.
Было обнаружено, что в городе Линьфэнь происходила фальсификация данных экологического мониторинга с апреля 2017 года по март 2018 года с вмешательством в работу шести государственных станций мониторинга примерно сто раз.
В мае этого года за фальсификацию данных 16 человек были осуждены и приговорены к тюремному заключению.
Это дело являлось организованным и преднамеренным преступлением, что оказало отрицательное влияние на общественность, а также стало значительным уроком для нас, заявил Лю Чангэнь, замглавы Государственной канцелярии по контролю и проверке в сфере охраны окружающей среды.
Ранее в январе 2017 года, в отношении города Линьфэнь уже выдвигалась критика касательно неадекватных мер по борьбе с загрязнением воздуха и ухудшением его качества.
Тем не менее, местные власти не приняли меры в соответствии с выработанным планом и ситуация ухудшилась. В первой половине 2018 года, Линьфэнь занял последнее место среди 169 городов Китая по качеству воздуха.
В понедельник от властей города Линьфэнь было потребовано основательно решить проблему загрязнения воздуха, извлечь уроки из ошибок и гарантировать точность данных мониторинга окружающей среды.
Сообщается, что мэр города Лю Юйцян пообещал, что город будет сдерживать ухудшение состояния окружающей среды за счет улучшения мер по защите окружающей среды. -0-
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