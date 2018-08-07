Ещё
Инвесторы из Болгарии намерены построить в Махачкале завод по переработке мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвесторы из Болгарии намерены построить в Махачкале завод по переработке мусора 

«Это Кавказ» 13 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Мусороперерабатывающий завод, на котором отходы будут обрабатывать водяным паром, планируют построить в Махачкале инвесторы из Болгарии.
Предприниматели из болгарской Софии предложили местным властям проект строительства инновационного мусороперерабатывающего комплекса, способного с помощью воды и пара перерабатывать 180−200 тысяч тонн отходов в год.
«Отличительной особенностью предлагаемого проекта является то, что технологический цикл представляет собой современный экологический безопасный процесс, основанный на извлечении всех содержащихся в отходах материалов, а также использовании энергетического потенциала в качестве полезного источника энергии», — сообщается на сайте махачкалинской мэрии по итогам презентации болгарского проекта.
Предполагается, что вместо хранения или сжигания отходы будут использоваться к качестве источника высокоэнергетического топлива. При этом, по словам разработчиков проекта, возможна и переработка отходов в вторсырье, которая не требует разделения различных видов мусора, в том числе строительного.
Аналогичные мусороперерабатывающие комплексы уже функционируют в Париже, Мадриде и Нью-Йорке, кроме того, болгарские инвесторы договорились о строительстве завода во Владикавказе.
Как отмечают в мэрии, для завода нужно найти место недалеко от мусорной свалки площадью около 2,5 гектара и оказать содействие в создании инженерной инфраструктуры.
«Это Кавказ»: последние новости
Глава Минприроды РФ станет участником экологического субботника в Ингушетии Где живут зубры. Фоторепортаж На Северном Кавказе создали интерактивную карту сложных участков дорог
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к РФ по поводу вывода войск61
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян169
«Титушки» захватили здание университета в Киеве12
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой302
У Петросяна сдали нервы13
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение