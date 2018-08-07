Инвесторы из Болгарии намерены построить в Махачкале завод по переработке мусора

Мусороперерабатывающий завод, на котором отходы будут обрабатывать водяным паром, планируют построить в Махачкале инвесторы из Болгарии

Предприниматели из болгарской Софии предложили местным властям проект строительства инновационного мусороперерабатывающего комплекса, способного с помощью воды и пара перерабатывать 180−200 тысяч тонн отходов в год.

«Отличительной особенностью предлагаемого проекта является то, что технологический цикл представляет собой современный экологический безопасный процесс, основанный на извлечении всех содержащихся в отходах материалов, а также использовании энергетического потенциала в качестве полезного источника энергии», — сообщается на сайте махачкалинской мэрии по итогам презентации болгарского проекта.

Предполагается, что вместо хранения или сжигания отходы будут использоваться к качестве источника высокоэнергетического топлива. При этом, по словам разработчиков проекта, возможна и переработка отходов в вторсырье, которая не требует разделения различных видов мусора, в том числе строительного.

Аналогичные мусороперерабатывающие комплексы уже функционируют в Париже, Мадриде Нью-Йорке , кроме того, болгарские инвесторы договорились о строительстве завода во Владикавказе

Как отмечают в мэрии, для завода нужно найти место недалеко от мусорной свалки площадью около 2,5 гектара и оказать содействие в создании инженерной инфраструктуры.