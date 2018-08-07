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Госадмтехнадзор отметил активность Сергиева Посада в профилактике свалок
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Госадмтехнадзор отметил активность Сергиева Посада в профилактике свалок 

РИАМО 14 часов назад
Фото: РИАМО
В Главном управлении государственного административно-технического надзора положительно оценили работу по профилактике появления свалок и навалов мусора на прилегающей к лесам территории в рамках работы штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, сообщила во вторник глава надзорного органа Татьяна Витушева.
По ее словам, при выявлении и ликвидации скоплений и навалов мусора, главное не только вывезти сброшенный мусор, но и добиться того, чтобы мусор не появился на этом месте вновь, особенно это касается земель лесного фонда и прилегающей к ней территории. Одним из положительных примеров работы в этом направлении стал Сергиев Посад.
«Установлено пять заграждений на съездах к лесным территориям, наиболее часто становившихся площадкой для свалок. Еще 12 съездов перекопано для затруднения доступа транспортным средствам. Еще в двух местах отдыха, ранее подвергавшихся сильной замусоренности, установлены емкости для сбора мусора. Помимо этого, для фиксации нарушителей, сбрасывающих мусор с автомобилей, используются три переносные камеры, которые расставляются в местах скопления мусора. Водители-нарушители, попавшие «в кадр», привлекаются к административной ответственности. Помимо этого, размещены более 30 плакатов, рассказывающих об ответственности за сброс мусора в неустановленных местах», — перечислила Витушева.
Она отметила, что в тех местах, по которым штабом были приняты профилактические меры, отмечается существенное снижение повторного появления свалок мусора.
Витушева напомнила, что созданный по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора борется с мусором в неустановленных местах в три этапа. Первый — выявление свалок; второй этап — ликвидация выявленных свалок и третий этап — профилактика «рецидива», то есть повторного возникновения навалов.
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