Госадмтехнадзор отметил активность Сергиева Посада в профилактике свалок

В Главном управлении государственного административно-технического надзора положительно оценили работу по профилактике появления свалок и навалов мусора на прилегающей к лесам территории в рамках работы штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, сообщила во вторник глава надзорного органа Татьяна Витушева

По ее словам, при выявлении и ликвидации скоплений и навалов мусора, главное не только вывезти сброшенный мусор, но и добиться того, чтобы мусор не появился на этом месте вновь, особенно это касается земель лесного фонда и прилегающей к ней территории. Одним из положительных примеров работы в этом направлении стал Сергиев Посад.

«Установлено пять заграждений на съездах к лесным территориям, наиболее часто становившихся площадкой для свалок. Еще 12 съездов перекопано для затруднения доступа транспортным средствам. Еще в двух местах отдыха, ранее подвергавшихся сильной замусоренности, установлены емкости для сбора мусора. Помимо этого, для фиксации нарушителей, сбрасывающих мусор с автомобилей, используются три переносные камеры, которые расставляются в местах скопления мусора. Водители-нарушители, попавшие «в кадр», привлекаются к административной ответственности. Помимо этого, размещены более 30 плакатов, рассказывающих об ответственности за сброс мусора в неустановленных местах», — перечислила Витушева.

Она отметила, что в тех местах, по которым штабом были приняты профилактические меры, отмечается существенное снижение повторного появления свалок мусора.