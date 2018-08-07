15 тысяч штрафа за строительство туалета: суд наказал директора заповедника «Шульган-Таш»

Мостки в пещере не случайны: в заповеднике положено очень трепетно относиться даже к земле

Призвали к ответственности и наказали штрафом в 15 тысяч рублей директора «Государственного заповедника „Шульган-Таш“. По мнению суда, руководитель нарушил закон об охране памятников природы на территории достопримечательного места „Земля Урал-Батыра“.

Как следует из материалов дела, в непосредственной близости от памятника природы федерального масштаба Капова пещера каталась тяжелая техника, вынимался грунт. Ранее в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия РБ сообщалось, что руководитель, ко всему прочему, на территории заповедника установил еще и туалет с выгребной ямой.

Отхожее место построили в нарушение закона об охране памятников природы

— Указанные работы были организованы с грубейшими нарушениями требований законодательства, без согласования с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия РБ, — рассказали в ведомстве.

В законную силу приговор еще не вступил.