Ещё
15 тысяч штрафа за строительство туалета: суд наказал директора заповедника «Шульган-Таш»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

15 тысяч штрафа за строительство туалета: суд наказал директора заповедника «Шульган-Таш» 

ufa1.ru 14 часов назад
Фото: ufa1.ru
Мостки в пещере не случайны: в заповеднике положено очень трепетно относиться даже к земле
Призвали к ответственности и наказали штрафом в 15 тысяч рублей директора «Государственного заповедника „Шульган-Таш“. По мнению суда, руководитель нарушил закон об охране памятников природы на территории достопримечательного места „Земля Урал-Батыра“.
Как следует из материалов дела, в непосредственной близости от памятника природы федерального масштаба Капова пещера каталась тяжелая техника, вынимался грунт. Ранее в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия РБ сообщалось, что руководитель, ко всему прочему, на территории заповедника установил еще и туалет с выгребной ямой.
Отхожее место построили в нарушение закона об охране памятников природы
— Указанные работы были организованы с грубейшими нарушениями требований законодательства, без согласования с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия РБ, — рассказали в ведомстве.
В законную силу приговор еще не вступил.
ufa1.ru: последние новости
В северном районе Башкирии выпал крупный град Из Уфы отправятся прямые рейсы до Хайнаня На гребне волны: дети из Черниковки по-своему отреагировали на сильный ливень в Уфе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к РФ по поводу вывода войск61
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян169
«Титушки» захватили здание университета в Киеве11
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой302
У Петросяна сдали нервы11
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение