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Незаконная свалка ликвидирована в Солнечногорском районе Подмосковья
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Незаконная свалка ликвидирована в Солнечногорском районе Подмосковья 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Нелегальная свалка бытовых и строительных отходов устранена в деревне Чашниково Солнечногорского района Подмосковья, сообщает региональное министерство экологии.
Ранее специалисты ведомства установили, что неизвестные лица устроили несколько очаговых навалов отходов, частично перекрыв ведущую в деревню грунтовую дорогу.
"По итогам совместных надзорных мероприятий минэкологии и Госадмтехнадзора местным органам власти было выдано представление о ликвидации свалки. Повторный рейд показал, что территория приведена в порядок, отходы вывезены", — резюмирует министерство.
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