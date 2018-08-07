Незаконная свалка ликвидирована в Солнечногорском районе Подмосковья

МОСКВА , 7 авг — РИА Новости . Нелегальная свалка бытовых и строительных отходов устранена в деревне Чашниково Солнечногорского района Подмосковья , сообщает региональное министерство экологии.

Ранее специалисты ведомства установили, что неизвестные лица устроили несколько очаговых навалов отходов, частично перекрыв ведущую в деревню грунтовую дорогу.

"По итогам совместных надзорных мероприятий минэкологии и Госадмтехнадзора местным органам власти было выдано представление о ликвидации свалки. Повторный рейд показал, что территория приведена в порядок, отходы вывезены", — резюмирует министерство.