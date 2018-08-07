Воробьев рассказал о строительстве мусоросжигательных заводов в Подмосковье

По его словам, они появятся под Воскресенском Наро-Фоминском , в Ногинском и Солнечногорском районах.

"Каждый завод рассчитан на переработку 700 тысяч тонн отходов. К слову, в Японии сейчас работает 1200 мусоросжигательных заводов. Прописными ─ тысяча двести" — отметил губернатор.

"Мусор будет сортироваться, отбираться и перерабатываться. Часть ─ это четыре полезные фракции, которые хорошо известны: бумага, металл, стекло и пластик. Еще тридцать процентов —органика, ее направят на специальные, прилегающие к КПО, полигоны, чтобы там превратить в перегной, так называемый серый компост.