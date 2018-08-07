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Воробьев рассказал о строительстве мусоросжигательных заводов в Подмосковье
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Воробьев рассказал о строительстве мусоросжигательных заводов в Подмосковье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
К 2022 году в Подмосковье будут работать четыре мусоросжигательных завода, рассказал ТАСС губернатор Андрей Воробьев.
По его словам, они появятся под Воскресенском, Наро-Фоминском, в Ногинском и Солнечногорском районах.
"Каждый завод рассчитан на переработку 700 тысяч тонн отходов. К слову, в Японии сейчас работает 1200 мусоросжигательных заводов. Прописными ─ тысяча двести" — отметил губернатор.
"Мусор будет сортироваться, отбираться и перерабатываться. Часть ─ это четыре полезные фракции, которые хорошо известны: бумага, металл, стекло и пластик. Еще тридцать процентов —органика, ее направят на специальные, прилегающие к КПО, полигоны, чтобы там превратить в перегной, так называемый серый компост.
Повторяю, Подмосковье станет первым в России регионом с новым экологическим стандартом и действующей технологической системой утилизации отходов", — пояснил Воробьев.
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