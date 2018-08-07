«Лишь 20% пойдет в захоронения, остальное сгорит в топке». Губернатор МО ‐ о работе заводов по сжиганию мусора 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью ТАСС рассказал, что для борьбы с мусором в регионе строятся 12 комплексов по переработке отходов (КПО), а также четыре мусоросжигательных завода.
По словам главы Подмосковья, работа над КПО идет в круглосуточным режиме. Три комплекса откроются уже в сентябре этого года.
С помощью переработки отходов на КПО удастся снизить количество мусора, поступающего на полигоны, почти в два раза.
При этом глава региона заметил, что области приходится справляться не только со своими отходами, но и с мусором из столицы.
«В год из столицы поступает семь с лишним миллионов тонн мусора. Плюс область добавляет четыре миллиона своего. Это порядка двух с половиной тысяч больших траков в день», — заметил Воробьев.
Кроме того, проблему частично удастся решить и с помощью мусоросжигательных заводов.
После этого лишь 20% пойдет в захоронения, остальное сгорит в топке
Андрей Воробьевгубернатор Московской области.
Предприятия откроются в Ногинском и Солнечногорском районах, а также под Воскресенском, Наро-Фоминском.
«Проект японской корпорации Hitachi Zosen Inova и нашего „Ростеха“. Каждый завод рассчитан на переработку 700 тысяч тонн отходов. К слову, в Японии сейчас работает 1200 мусоросжигательных заводов», — добавил Воробьев.
При этом глава Московской области признался, что жители Воскресенска и Наро-Фоминска тяжело восприняли эту новость. Однако другой альтернативы решения этой задачи не существует. К тому же вопрос должен решаться очень быстро.
Мусоросжигательные заводы начнут функционировать к началу 2022 года.