«Лишь 20% пойдет в захоронения, остальное сгорит в топке». Губернатор МО ‐ о работе заводов по сжиганию мусора

По словам главы Подмосковья, работа над КПО идет в круглосуточным режиме. Три комплекса откроются уже в сентябре этого года.

С помощью переработки отходов на КПО удастся снизить количество мусора, поступающего на полигоны, почти в два раза.

При этом глава региона заметил, что области приходится справляться не только со своими отходами, но и с мусором из столицы.

«В год из столицы поступает семь с лишним миллионов тонн мусора. Плюс область добавляет четыре миллиона своего. Это порядка двух с половиной тысяч больших траков в день», — заметил Воробьев.

Кроме того, проблему частично удастся решить и с помощью мусоросжигательных заводов.

После этого лишь 20% пойдет в захоронения, остальное сгорит в топке

Андрей Воробьевгубернатор Московской области.

Наро-Фоминском. Предприятия откроются в Ногинском и Солнечногорском районах, а также под Воскресенском

«Проект японской корпорации Hitachi Zosen Inova и нашего „Ростеха“ . Каждый завод рассчитан на переработку 700 тысяч тонн отходов. К слову, в Японии сейчас работает 1200 мусоросжигательных заводов», — добавил Воробьев.

При этом глава Московской области признался, что жители Воскресенска и Наро-Фоминска тяжело восприняли эту новость. Однако другой альтернативы решения этой задачи не существует. К тому же вопрос должен решаться очень быстро.

Мусоросжигательные заводы начнут функционировать к началу 2022 года.