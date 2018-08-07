Власти Подмосковья допустили закрытие действующих мусорных полигонов региона до 2021 года

" [Мусорных полигонов было] тридцать девять. Двадцать четыре закрыты, остальных не будет к 2021 году. Может, даже раньше. Чем быстрее, тем лучше. Но обязательно ликвидируем все", — сказал Воробьев.

Ранее министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган заявлял, что к 2021 году будут закрыты 15 действующих мусорных полигонов в регионе. На базе пяти из них планировалось создать комплексы по переработке отходов с выделенными площадками для захоронения «хвостов».

Глава региона добавил, что ситуация с утилизацией мусора в Московской области требует оперативных действий, «дальше тянуть нельзя, отмахнуться не получится».