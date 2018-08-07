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Власти Подмосковья допустили закрытие действующих мусорных полигонов региона до 2021 года
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Власти Подмосковья допустили закрытие действующих мусорных полигонов региона до 2021 года 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев допустил, что оставшиеся 15 действующих мусорных полигонов региона могут быть закрыты раньше 2021 года. Об этом он сообщил в интервью ТАСС
" [Мусорных полигонов было] тридцать девять. Двадцать четыре закрыты, остальных не будет к 2021 году. Может, даже раньше. Чем быстрее, тем лучше. Но обязательно ликвидируем все", — сказал Воробьев.
Ранее министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган заявлял, что к 2021 году будут закрыты 15 действующих мусорных полигонов в регионе. На базе пяти из них планировалось создать комплексы по переработке отходов с выделенными площадками для захоронения «хвостов».
Глава региона добавил, что ситуация с утилизацией мусора в Московской области требует оперативных действий, «дальше тянуть нельзя, отмахнуться не получится».
Московская область — самый «нагруженный» коммунальными отходами регион России. Подмосковье утилизирует на своей территории весь собственный мусор (около 3,5 млн тонн) и основную часть бытовых отходов столицы (около 6 млн тонн). Таким образом, в год на свалках области должно складироваться порядка 9,5 млн тонн мусора — около 16,5% всех коммунальных отходов России. При этом ежегодно 15 действующих полигонов в Подмосковье все вместе могут принимать до 4,6 млн тонн. Официально дефицит места для захоронения мусора в регионе Воробьев оценил в 4,2 млн тонн.
ТАСС: последние новости
В Подмосковье построят 12 новых мусороперерабатывающих комплексов В Оренбурге зафиксировали превышение нормы сероводорода В Минприроды предложили создать единого интегратора в части реформы управления с отходами
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