В Новокузнецке может появиться полигон по переработке твердых отходов

Потенциальный резидент ТОСЭР в Новокузнецке планирует построить полигон для переработки мусорных отходов.

Как сообщает «Коммерсант.ru», НПП «Переработка отходов» представит проект строительства полигона на заседании регионального инвестсовета. Компания планирует получить лицензию на размещение и утилизацию твердых отходов на полигоне. В планах извлекать такое вторсырье, как древесина, бумага, полиэтилен, кирпич, лом черных и цветных металлов. Также планируется перерабатывать отходы в пиролизное топливо и технический углерод.

Благодаря строительству полигона компания планирует создать 29 новых рабочих мест. Вместимость нового полигона составит 3 млн тонн отходов, мощность — 100 000 тонн в год. Проект окупится через 8,8 лет.