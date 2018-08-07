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В Новокузнецке может появиться полигон по переработке твердых отходов
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В Новокузнецке может появиться полигон по переработке твердых отходов 

АиФ Кузбасс 4 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Потенциальный резидент ТОСЭР в Новокузнецке планирует построить полигон для переработки мусорных отходов.
Как сообщает «Коммерсант.ru», НПП «Переработка отходов» представит проект строительства полигона на заседании регионального инвестсовета. Компания планирует получить лицензию на размещение и утилизацию твердых отходов на полигоне. В планах извлекать такое вторсырье, как древесина, бумага, полиэтилен, кирпич, лом черных и цветных металлов. Также планируется перерабатывать отходы в пиролизное топливо и технический углерод.
Благодаря строительству полигона компания планирует создать 29 новых рабочих мест. Вместимость нового полигона составит 3 млн тонн отходов, мощность — 100 000 тонн в год. Проект окупится через 8,8 лет.
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