Первый в Кузбассе публичный полигон для промышленных отходов создадут в Новокузнецке

КЕМЕРОВО , 7 августа. / ТАСС /. Научно-производственное предприятие «Переработка отходов», планирующее получить статус резидента территории опережающего развития (ТОР) в Новокузнецке , создаст в моногороде первый в Кузбассе публичный полигон для размещения и утилизации твердых промышленных отходов. Об этом во вторник сообщил директор компании Владимир Солдатов на заседании Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе.

"Инвестиции на первоначальном этапе в 2018-2019 годах — 41 млн рублей… В планах у нас прием отходов, производство продукции из отходов (вторсырье) и создание современного полигона, который будет принимать ту часть отходов, которая не будет подлежать переработке", — сказал он. Согласно данным, представленным на инвестсовете, срок окупаемости капвложений — более восьми с половиной лет, будет создано 29 рабочих мест, 15 из них — в этом году.

Площадь полигона составит около 30 га, также будет две мобильные установки по сортировке отходов до их размещения и выделения вторсырья для дальнейшей его продажи. «Публичных полигонов для промышленных отходов сегодня в Кузбассе нет, в Новокузнецке есть три [полигона], которые принадлежат предприятиям (металлургический завода »Евраза" , алюминиевый завод "Русала" "Кузнецкие ферросплавы" — прим. ТАСС), которые размещают свои отходы", — уточнил Солдатов.

Предприятие планирует заниматься утилизацией и размещением около 25% промотходов Новокузнецка, образующихся от добычи полезных ископаемых, черной металлургии и обрабатывающей промышленности и т.д. В настоящее время частично отходы промпроизводства вывозятся на полигоны твердых коммунальных отходов.

Как сообщила замглавы города по экономическим вопросам Ирина Прошунина, данный проект имеет большое значение с учетом планов по созданию в городе экотехнопарка. «Сегодня в городе мы как раз выстраиваем пул предприятий, которые составят основу, сердцевину этого технопарка. До конца годы мы занимаемся разработкой концепции экотехнопарка», — добавила она.

Экономика Новокузнецка монопрофильна и зависит от двух отраслей — угольной и металлургической. 16 марта 2018 года моногород получил статус ТОР. В настоящее время ее резидентом выступают три компании, заявки еще трех рассматриваются.