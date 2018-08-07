В Кемеровскую область прибыла корейская делегация в рамках бизнес-миссии

Как сообщает пресс-служба областной администрации, представители обладминистрации и зарубежные партнеры обсудят вопросы защиты окружающей среды и использование новых технологий для улучшения экологии.

Сергей Цивилев отметил, что Республика Корея является одним из мировых лидеров в сфере машиностроения, судостроения, IT-технологий, электронной промышленности. В то же время в стране внедряются инновационные проекты по охране окружающей среды. В связи с этим власти Кузбасса обратились к корейским партнерам с просьбой оказать помощь в подготовке мероприятий по защите окружающей среды.