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Центр сбора, переработки и сортировки отходов появится в Приморье
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Центр сбора, переработки и сортировки отходов появится в Приморье 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Экологический центр по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных и промышленных отходов появится в Надеждинском районе Приморского края, сообщает пресс-служба региона. По расчетам, в год центр сможет перерабатывать до 70 тыс. тонн электронных, полимерных отходов и бумаги.
Помимо утилизации и захоронения на объекте будет вестись переработка мусора и производство продукции из вторичного сырья, в частности из резиновой крошки.
При создании центра в Приморье планируется применить успешный опыт аналогичных экоцентров в Японии, Южной Корее и Канаде. Для минимизации себестоимости продукции в ходе переработки отходов рассматриваются возможности генерации собственной электроэнергии.
Запуск экологического центра в Надеждинском районе намечен на 2020 год.
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