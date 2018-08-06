Незаконную свалку на улице Землячки рекультивируют 

Работы надеются провести за деньги федбюджета. Незаконной свалки на улице Землячки скоро не будет. Рекультивировать её намерены городские власти. На территорию уже полностью закрыли въезд. В ближайшее время должны установить три камеры. Напомню, горожане много раз жаловались на незаконную свалку. По их подсчётам, в сутки туда заезжали до 30 машин с мусором. В этом году в мэрии планируют подготовить проект по рекультивации этой территории. 85% средств намерены получить из федерального бюджета. Мэр Вадим Кстенин подчеркнул, что ситуация серьёзная и ей будут заниматься, пока не решат.