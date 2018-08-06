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Незаконную свалку на улице Землячки рекультивируют
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Незаконную свалку на улице Землячки рекультивируют 

Вести Воронеж 13 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Работы надеются провести за деньги федбюджета. Незаконной свалки на улице Землячки скоро не будет. Рекультивировать её намерены городские власти. На территорию уже полностью закрыли въезд. В ближайшее время должны установить три камеры. Напомню, горожане много раз жаловались на незаконную свалку. По их подсчётам, в сутки туда заезжали до 30 машин с мусором. В этом году в мэрии планируют подготовить проект по рекультивации этой территории. 85% средств намерены получить из федерального бюджета. Мэр Вадим Кстенин подчеркнул, что ситуация серьёзная и ей будут заниматься, пока не решат.
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