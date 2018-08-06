Саратовцев приглашают на субботник в Глебучев овраг

«Городской молодёжный центр» организовывает уборку территории Глебучева оврага, расположенного по адресу: улица Рогожина, 1А. Завтра, 7 августа, в 16:00 добровольцы очистят саратовскую достопримечательность от мусора.

Глебучев овраг является историческим местом Саратова . Именно через него в 1773 году был построен первый в городе мост. В рамках акции «Чистый Саратов» у каждого желающего есть возможность оказать свою помощь в завтрашнем мероприятии. Об этом сообщает городская администрация.

Акция направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам, в том числе к загрязнению окружающей среды. Ранее субботники уже проходили на Казачьем острове, пруду «Семхоз», эрозионном останце «Три монаха» и в Ленинском районе по адресу: улица 4-я Прокатная, 15.