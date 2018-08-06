Ещё
Саратовцев приглашают на субботник в Глебучев овраг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовцев приглашают на субботник в Глебучев овраг 

САРАТОВ24 17 часов назад
Фото: САРАТОВ24
«Городской молодёжный центр» организовывает уборку территории Глебучева оврага, расположенного по адресу: улица Рогожина, 1А. Завтра, 7 августа, в 16:00 добровольцы очистят саратовскую достопримечательность от мусора.
Глебучев овраг является историческим местом Саратова. Именно через него в 1773 году был построен первый в городе мост. В рамках акции «Чистый Саратов» у каждого желающего есть возможность оказать свою помощь в завтрашнем мероприятии. Об этом сообщает городская администрация.
Акция направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам, в том числе к загрязнению окружающей среды. Ранее субботники уже проходили на Казачьем острове, пруду «Семхоз», эрозионном останце «Три монаха» и в Ленинском районе по адресу: улица 4-я Прокатная, 15.
САРАТОВ24: последние новости
Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на ЕГЭ в сентябре Качество школьной формы выросло на 20% Побывавший в Саратове американский актер получил работу в МИД России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду «Такси» избили в Москве66
Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш207
В Грузии рассказали об ответе на агрессию России56
Подруга возмутила откровениями о Степаненко26
«Я депутат и платить не буду»613
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:37
К чему приведет размещение Су-35С на Курилах
Оружие Армия
00:26
Уклонистов лишат военных билетов
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение