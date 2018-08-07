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Почти 250 нарушений выявлено на стройплощадках в Подмосковье с 30 июля по 5 августа
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Почти 250 нарушений выявлено на стройплощадках в Подмосковье с 30 июля по 5 августа 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Почти 250 нарушений выявлено на строительных площадках в Подмосковье с 30 июля по 5 августа 2018 г., сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 30 июля по 5 августа 2018 г. на строящихся объектах выявлено 247 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 225 ранее выявленных нарушений», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна.
Он отметил, что на территории региона за отчетную неделю по предписаниям инспекторов устранено 160 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 12 строительных площадок, устранено 30 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранено 21 иное нарушение.
Также за указанный период инспекторским составом ведомства проведено 154 проверки строящихся объектов, из которых 102 — плановых, 52 — внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний. Данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.
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