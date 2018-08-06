Минприроды создаст компанию-интегратор экологических сборов

"Сегодня практически нет такой территории в Российской Федерации, которую не беспокоил бы вопрос, связанный с твердыми бытовыми отходами. И сегодня как раз эта тема звучала. В ближайшее время мы будем создавать специального интегратора — компанию, которая будет взаимодействовать с региональными операторами, выстраивать отношения с субъектами РФ и через которую будут идти экологические сборы. И благодаря этой компании мы будем создавать новый вид промышленности в Российской Федерации", — заявил Кобылкин журналистам.

При этом министр не ответил на вопрос о том, какую форму будет иметь новая компания — ФГУП или акционерное общество.