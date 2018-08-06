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Минприроды создаст компанию-интегратор экологических сборов
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Минприроды создаст компанию-интегратор экологических сборов 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 6 авг — РИА Новости. Минприроды РФ в ближайшее время создаст новую компанию-интегратора, через которую будут собираться экологические сборы, сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.
"Сегодня практически нет такой территории в Российской Федерации, которую не беспокоил бы вопрос, связанный с твердыми бытовыми отходами. И сегодня как раз эта тема звучала. В ближайшее время мы будем создавать специального интегратора — компанию, которая будет взаимодействовать с региональными операторами, выстраивать отношения с субъектами РФ и через которую будут идти экологические сборы. И благодаря этой компании мы будем создавать новый вид промышленности в Российской Федерации", — заявил Кобылкин журналистам.
При этом министр не ответил на вопрос о том, какую форму будет иметь новая компания — ФГУП или акционерное общество.
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