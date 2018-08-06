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В Китае водоросли изменили цвет озера
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В Китае водоросли изменили цвет озера 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: © AFP 2018 / STRINGER
Озеро Чаоху в восточной провинции Китая Аньхой изменило свой цвет из-за потепления, которое привело к размноженною водорослей, сообщает CGTN.
Вспышку зафиксировали на шестой части поверхности озера, площадь которого начитывает около 760 квадратных километров. Ситуация может привести к ухудшению качества воды, а также гибели рыбы из-за снижения содержания кислорода в воде.
Власти предприняли меры по извлечению водорослей, которые хотят пустить на удобрения.
Озеро Чаоху привлекает туристов благодаря расположенным неподалёку достопримечательностями, таким как остров Лаошань, храм Чжунмяо, река Тунъян и пещера Бессмертных.
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